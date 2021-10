A causa di un malore si schianta con il suo scooter contro un segnale stradale e muore

Venerdì 15 Ottobre 2021, 09:30

Si è schiantato contro un palo del segnale stradale ed è morto sul colpo vicino casa sua. Non c'è stato niente da fare per Adamo Aggiato, 53 anni, commerciante ambulante di Guardiagrele, vittima dell'incidente con il suo scooter avvenuto ieri sera in via Occidentale vicino al supermercato Eurospin.

Saranno gli esami medico-legali disposti dalla Procura ad accertare le cause del decesso, anche se quasi sicuramente l'uomo è deceduto per le conseguenze di un malore. Del resto nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Aggiato in sella al suo Piaggio 250 e con il casco indossato stava andando verso il paese, improvvisamente ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo. L'impatto è stato violento ed il segnale stradale è rimasto piegato. L'uomo che lavorava nei mercati del paese del circondario, lascia la moglie e due figli.