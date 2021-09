Mosciano, si ribalta e muore schiacciato sotto il trattore

Giovedì 30 Settembre 2021, 16:29

Incidente mortale con il trattore a Mosciano Sant’Angelo (Teramo). A perdere la vita Gabriele Grosso, di 71 anni. la dinamica al momento è ancora tutta da accertare, ma stando alle prime e sommarie informazioni, l’uomo, a bordo del suo trattore, mentre stava percorrendo via Padre Giacomo Quaglia, strada in salita che porta al convento, si è ribaltato rimanendo schiacciato dal mezzo.

Un passente ha allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata in poco tempo un’ambulanza del 118 dall’ospedale di Giulianova. Purtroppo quando sono arrivati i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Molto probabilmente il 71enne è morto sul colpo per i traumi riportati. Sul luogo anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo da sotto il mezzo e i carabinieri della locale stazione per tutti gli accertamenti del caso.