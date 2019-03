Hip hop da sogno, Art Noveau continua a mietere successi

Ultimo aggiornamento: 19:55

L'AQUILA - E’ stato un mese ricco di concorsi e successi quello affrontato dai numerosi ballerini e ballerine che frequentano la prestigiosa scuola di danza “Art Nouveau” diretta da Ornella Cerroni da più di 30 anni. Il livello tecnico in costante crescita e la forte motivazione di questi ragazzi hanno prodotto risultati di rilievo in importanti concorsi nazionali.L’ultimo in ordine di tempo quello nel festival Internazionale “Yo Urban Dance Fest” dove le più quotate “Crew” d’Italia si confrontano a ritmi di hip hop: i giovani dell’Art Crew Young hanno conquistato un ottimo terzo posto.Coreografati da Alessio Colella, insegnante che ha già ottenuto importanti risultati, i ragazzi hanno tenuto testa a Crew di chiara fama, lasciandosi notare dalla giuria internazionale di uno dei concorsi più difficili e qualificati del Paese.Cervelli Mattia, Pazaj Fabiano, Cerroni Francesca, Ciabini Beatrice, Perfetti Sandra, Paganica Claudio, Lancia Aurora, Padilla Alice, Pucci Paolo, Vittorini Marina, Di Scipio Melania, Di Scipio Morena, D’Andrea Mariachiara, Di Cesare Martina, Gaudieri Sofia, Narducci Erika.