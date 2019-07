Grandi concerti, indagato l'ex assessore Giacomo Cuzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ indagato per abuso d’ufficio e turbativa d’asta Giacomo Cuzzi, capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Pescara, per cinque anni assessore nella giunta Alessandrini. Insieme a Cuzzi sono stati iscritti nel registro degli indagati almeno quattro titolari e responsabili delle ditte che hanno ricevuto incarichi per la fornitura di servizi nell’ambito dei numerosi eventi promossi dall’amministrazione comunale. L’ipotesi investigativa, al vaglio del pm Luca Sciarretta, è che ci fosse un circuito di operatori particolarmente ristretto, che ruotava intorno ad una ditta più grande, alla quale veniva sistematicamente affidata l’organizzazione e la gestione delle varie fasi delle manifestazioni. In questo modo gli incarichi sarebbero stati assegnati sempre agli stessi soggetti, senza garantire la necessaria rotazione.La Guardia di finanza ha già perquisito le abitazioni di Cuzzi e di altri indagati, acquisendo documenti e materiale informatico considerati utili ai fini delle indagini. Le fiamme gialle sono state anche in Comune, negli uffici del settore Turismo e Grandi eventi, destando un clima di apprensione generale tra gli addetti e gli esponenti della minoranza. Gli inquirenti, in queste ore, stanno passando in rassegna la documentazione riguardante le decine di concerti, spettacoli e altre manifestazioni organizzate in città negli ultimi cinque anni, in cerca di ulteriori riscontri alle ipotesi investigative. L’inchiesta appare ancora molto fluida e non è escluso che l’elenco degli indagati sia destinato ad allungarsi nelle prossime ore.