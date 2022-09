Crollo al Globe Theatre, studentessa di 17 anni operata: ora è in rianimazione

In rianimazione dopo l'intervento la 17enne di Roseto operata alla schiena perché coinvolta nel crollo delle scale del Globe Theatre. Resta l'unica ricoverata. L'altra studentessa sotto osservazione per le lesioni interne riportate è stata dimessa. La procura di Roma batte la pista dell'incuria e della mancata manutenzione ed aperto un fascicolo per crollo colposo e lesioni. Al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.

Dopo il delicato intervento per impiantare sei chiodi nella schiena, la 17enne del Saffo rimasta ferita a Villa Borghese a Roma giovedì scorso, è stata - come da prassi per chi subisce un'operazione del genere - trasferita nel reparto di rianimazione. La mamma e il papà che sono subito corsi da lei dopo che hanno saputo dell'incidente: l'aspettano da tre giorni fuori dalla sala d'attesa dell'ospedale, e appena i sanitari permetteranno loro di visitarla per qualche minuto saranno al suo fianco. «Ho appena sentito la famiglia per portargli la vicinanza di tutta la nostra comunità», rende noto il sindaco di Roseto Mario Nugnes. «I genitori, come giusto che sia in questi casi, - aggiunge sono molto preoccupati. Comunque i medici hanno assicurato che è andato tutto bene».