Globe Theatre, prof del Saffo: «Li ho visti precipitare, gli studenti urlavano e piangevano»

Crollo al Globe theatre di Villa Borghese, a Roma. Con gli studenti del Saffo di Roseto c'era anche la professoressa di religione e consigliera comunale di maggioranza Simona Di Felice.

Professoressa cosa è successo?

«Come ogni anno organizziamo una gita al Gigi Proietti Globe Theatre di Roma, per far assistere ai nostri studenti a degli spettacoli, una volta in inglese ed altre nella nostra lingua, che fanno parte del programma del quarto e quinto anno. Ieri era la volta di Macbeth di William Shakespeare. Siamo partiti in 140 verso le 6 del mattino. Giunti nella capitale ci siamo goduti tutti lo spettacolo. Stava andando tutto molto bene. Al termine ci siamo organizzati per far uscire i ragazzi in fila per classi dalla scalinata esterna. Tutto come da prassi».

E poi?

«Un gruppo di giovani era già sceso. Stava scendendo la quinta A del liceo scientifico e poi sarebbe stato il nostro turno. Ho chiesto ai miei studenti di fermarsi un attimo perché ho ricevuto una telefonata che mi avvertiva di alcune scosse di terremoto tra il teramano e la provincia di Ascoli. Terminata la chiamata ho raccontato loro di questo sciame sismico che ha colpito di nuovo il nostro territorio, quando ho sentito un forte boato».

Cosa è successo?

«Mi sono girata e ho visto i ragazzi precipitare giù. Alcuni, quelli che stavano più in alto hanno fatto un volo di sei metri e altri di due. È stata una scena orribile. Una vera tragedia si stava consumando sotto i miei occhi».

E voi a qual punto cosa avete fatto?

«Insegnanti e ragazzi abbiamo guardato giù e visto quei studenti a terra che piangevano sopra le travi in legno. Ci sono stati attimi di panico. I giovani che erano sulla scalinata si sono spostati tutti su un pianerottolo, ed hanno iniziato a piangere e urlare. Erano preoccupati per la salute dei loro compagni. Si sentivano anche le urla dei feriti che chiedevano aiuto. Ma noi non ci potevamo muovere. Un pezzo di scala davanti a noi era scomparsa totalmente».

I soccorsi sono arrivati subito?

«Sono stati quasi immediati, tra i 5 e 10 minuti. I ragazzi a terra sono stati aiutati da diverse squadre dei vigili del fuoco e una quindicina di ambulanza del 118. Sul posto è arrivato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che ci ha avvertito che i feriti in totale sono undici. La più grave è una ragazza che ha riportato un trauma alla schiena».

Voi nel frattempo cosa avete fatto?

«Siamo rimasti fermi sul pianerottolo. Poi i vigili del fuoco ci hanno fatto rientrare nel teatro e fatto scendere da un'uscita d'emergenza. Ci hanno chiesto di stare fermi e attendere nel parcheggio antistante il teatro».

Sul posto è arrivato anche il sindaco capitolino Roberto Gualtieri.

«Sì, ci ho parlato personalmente e dal mio cellulare abbiamo chiamato il primo cittadino di Roseto Mario Nugnes. È rimasto sul luogo diverse ore. Poi sono arrivati anche tre ingegneri con tutte le carte della esterna ristrutturata solo lo scorso anno ed ha detto: Apparentemente sembra che si siano sganciate piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità».