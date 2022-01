Giulianova, i vandali devastano lo chalet Arlecchino: danni per 100mila euro

Una devastazione da circa 100.000 euro a Giulianova. I vandali si accaniscono sulle strutture esterne e stavolta anche interne del ristorante chalet Arlecchino e sulla discoteca La Suite ad asso annessa. Sfasciando e mandando in mille pezzi anche le vetrate che, in un precedente assalto, non erano state toccate.

I vandali hanno tagliato la rete ed abbattuto una pesante struttura che immette all'interno dell'area. Una volta dentro, hanno combinato di tutto. Hanno letteralmente divelto e spaccato ogni cosa, hanno gettato sedie e tavolini nella piccola piscina, hanno abbattuto frigoriferi e spezzato i tavoli della consolle del dj rendendola praticamente inservibile.

Non contenti sono passati anche sulla spiaggia dove hanno rovesciato e sfasciato i giochi dei bambini disseminandoli lungo l'arenile. Alcuni divani sono stati ritrovati a pochi passi dal mare. I danni sono ingenti e, da un primo esame, visto che è stato toccato tutto, bagni compresi, ammonterebbero a 100.000 euro.