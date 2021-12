Giulianova, tre schianti al semaforo intelligente: caos traffico

Una serie di incidenti stradali al bivio Bellocchio di Giulianova ha caratterizzato la giornata di ieri. Dal pomeriggio di martedì è andato il tilt il semaforo cosiddetto intelligente la cui sistemazione ha creato multe e polemiche. La ditta incaricata di sistemare il guasto è di Roma e ieri non è potuta arrivare per cui il traffico è stato caotico ed attraversare la Nazionale adriatica. Sono stati contati tre incidenti stradali ed in uno dei quali è finito anche un mezzo pesante, per fortuna senza feriti. Fino a ieri sera ancora semaforo con giallo lampeggiante ed automobilisti a rischio.