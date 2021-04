Festa della Madonna dello Splendore, processione sul furgoncino: c'è l'ok della prefettura

Festa della Madonna dello Splendore, a Giulianova, verso la soluzione ideale per la processione in questo momento caratterizzato dalla pandemia Covid-19 e con divieto assoluto di assembramenti. Il 22 aprile la statua della Madonna sfilerà per le vie principali della città e delle frazioni su un furgoncino dove troveranno posto solo il parroco ed un presbitero.

Stavolta la prefettura di Teramo ha detto sì ma nel rispetto del protocollo anti Covid e quindi niente gente al seguito né assembramenti per strada. La statua sarà portata inizialmente dal Santuario fino ai Benedettini l’11 aprile e da qui al Duomo di San Flaviano il 18.

