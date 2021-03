29 Marzo 2021

di Francesco Marcozzi

(Lettura 1 minuto)







All’ospedale di Giulianova si è spento per Covid-19, dopo un improvviso peggioramento, Francesco, Cecco, Di Pietro, 75 anni, un passato da commerciante ora in pensione. Purtroppo la moglie, Erminia, è ricoverata, all’ospedale di Atri per lo stesso motivo. Figura molto nota in città, lascia quattro figli, Manolo, Ambra, Glenda e Denis. Manolo è titolare dell’agenzia di viaggi Narramnondo e ha portato a Giulianova il primo esperimento di casette sull’acqua, realizzandone tre nello scalo giuliese con molto successo anche se attualmente “ferme”. Ambra, con Egidio Casati, ha dato vita alla onlus “Colibrì” che ha portato in Senegal strutture e apparecchiature per la realizzazione di un ospedale e nell’ultimo viaggio il container ha sbarcato anche un’ambulanza e un mammografo, il tutto grazie alla solidarietà di ditte e privati della zona che hanno sempre creduto nell’opera umanitaria del “Colibrì”.

Francesco Di Pietro era ricoverato da una ventina di giorni in ospedale ma con il passare del giorni il male si è fatto sempre più aggressivo fino al ricovero in terapia intensiva per gravi problemi polmonari. La salma sarà composta oggi nella Casa funeraria Gerardini in via Prato, i funerali sono domani alle 10 nella chiesa di San Pietro al Lido. Tante le partecipazioni di cordoglio alla famiglia.