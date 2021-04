Addio ad Aurelia, dipendente del Comune. Il sindaco: «Esempio di dedizione»

Dopo aver lottato a lungo contro una malattia è morta Aurelia Frastornini, 62 anni, storica dipendente in servizio all’Ufficio Tributi del Comune di Giulianova. Il sindaco Jwan Costantini: «Nei tanti anni di servizio in Comune, Aurelia è stata un esempio di dedizione, disponibilità e cortesia, sia per i colleghi sia i cittadini hanno potuto apprezzare le sue qualità professionali ed umane».

Marilena Andreani, impiegata comunale e presidente della Commissione Pari Opportunità, ha scritto: «Da questa sera in cielo brillerà una nuova stella, buon viaggio Aurelia». I funerali oggi alle 10 nella chiesa di San Pietro.

