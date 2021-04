1 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Covid, è morta Berarda Ciccocelli Di Dionisio, 74 anni, per tantissimi anni la direttrice del primo circolo didattico di Giulianova e ora in pensione. Da tempo malata, stava combattendo con grande forza contro una brutta malattia che l’aveva costretta a lunghi periodi in ospedale, ma continuava a lottare. Purtroppo in ospedale, come è accaduto in altre circostanze, ha contratto il Covid-19 che non le ha dato scampo e ieri sera è morta all’ospedale di Giulianova. Oggi la salma sarà sistemata nella casa funeraria Gerardini in via Prato. Lascia due figli, Federico e Fabio Di Dionisio, quest’ultimo ex consigliere comunale de Il Cittadino governante come lo era stato il padre Mario con il partito socialista.