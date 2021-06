Giochi del mare, tutto pronto a Vasto: da domani sfide in acqua e sulla spiaggia

Duecento atleti e atlete stanno arrivando a Vasto, trasformata in un vero e proprio villaggio dello sport per i Giochi del Mare che partono domani e vanno avanti, anche con sfide in notturna, fino all’8 giugno. E si vedrà in campo quello che non ti aspetti: una partita di beach rugby mista, uomini contro donne, sabato prossimo. Ma anche un incontro ravvicinato con l’ex campione di pallavolo Andrea Lucchetta che tra gli anni Ottanta e Novanta fece parte della “generazione di fenomeni” della Nazionale italiana che stravinse tutto.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Pescara, le star mondiali del triathlon alle Naiadi

Gender Gap, ai Giochi del Mare in Abruzzo un euro in più alle donne che lavorano nello staff



Questa settimana di sport post Covid parte con due tentativi di record del mondo in apnea: Livia Bregonzio, varesina, pluricampionessa di specialità e Ilenia Colanero, di Lanciano, al suo primo tentativo di primato internazionale tra i disabili. Due donne che regaleranno momenti molto attesi e daranno il via alle tante attività all’aria aperta tutte realizzate con l’assistenza in acqua della Guardia Costiera che garantirà la sicurezza nei diversi campi gara in mare. Oggi in una conferenza stampa in Regione, a Pescara, verrà spiegato nel dettaglio il programma organizzato dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee).

l calendario delle gare (le date sono consultabili sul sito Giochidelmare.it) offre sport di grande spettacolarità in tutta sicurezza: la tribuna con 400 posti, ad esempio, nel potrà contenere solo 100 (il 25 per centro della capienza) nel rispetto della norme anti contagio, a tutti gli spettatori verrà misurata la temperatura, obbligo mascherine e gli atleti saranno sottoposti costantemente a tampone. Assolte tutte le regole anti pandemia, giù il sipario su questa Olimpiade degli sport estivi. Nell’Arena beach di Vasto si alterneranno il beach soccer (maschile, femminile e disabili), il beach rugby (maschile e femminile), il beach volley (maschile e femminile), il campo di bocce beach, l’area dedicata al Ttx (sabato prima tappa a Vasto di una maratona a livello internazionale), l’appuntamento con il beach badminton e i ragazzi diversamente abili della Fiba. Domenica si aggiungerà uno stage della nazionale juniores femminile di volley.

In acqua, oltre ai tentativi di record in apnea, ci saranno i campioni di specialità per le gare di nuoto pinnato di fondo (normodotati e disabili), video sub, foto sub, safari fotosub a cui bisognerà aggiungere il surfcasting, la traina costiera e la canna da riva. Le attività sportive con foto e video racconteranno la bellezza dell’Abruzzo, i trabocchi, il mare unico. Sugli spagli e in giro nel villaggio tanti studenti abruzzesi che l’Ufficio regionale scolastico ha voluto fossero grandi protagonisti. Gli ultimi due giorni saranno dedicati a loro. Terminate le attività agonistiche, il 7 e l’8 giugno i ragazzi si cimenteranno in quindici diverse discipline alla “ricerca del proprio talento”. Con l’apporto del Coni Abruzzo si andrà dal volley con Andrea Lucchetta al surfcasting con i tecnici della Fipsas per arrivare al beach soccer, il tennistavolo, l’hockey e il rugby. E ci saranno iniziative di lancio con la canna, bocce, badminton e tecniche di respirazione per il nuoto pinnato.

Molta attenzione alla salute: l’Asl di Chieti Lanciano e Vasto propone screening cardiologici gratuiti mentre la collaborazione col Bambino Gesù di Roma, porterà sulla spiaggia il dottor Giuseppe Morino, responsabile di Dietologia Clinica, e il suo staff con l’obiettivo di realizzare dei «percorsi del gusto» agli studenti delle scuole d’Abruzzo.