Gigi Proietti, lo staff del premio Flaiano: «Ricordiamolo con un sorriso»

Lo staff del premio Flaiano di Pescara piange la morte di Gigi Proietti: «Vorremmo ricordarlo con il sorriso e la grande professionalità espressa in ogni ruolo recitato - si legge in un comunicato -. Attore di teatro, cinema, televisione, doppiatore e comico di rango all'occorrenza. Ma sopratutto un uomo di cultura, caratteristica che emergeva dall'enorme presenza scenica che possedeva».



Il Premio Flaiano gli fu consegnato nel 1993, per la miglior interpretazione nel film "Un figlio a metà" e nel 2000 sezione teatro, per l'interpretazione "I dialoghi di Platone". Quando salì sul palco per ritirare il Premio vi fu una standing ovation del pubblico, spontanea ed immediata a conferma di quanto le persone amassero questo straordinario mattatore.



Molti giovani attori, tra cui anche Lino Guanciale, si sono formati alla scuola di Gigi Proietti, un maestro di recitazione che insegnava anche cosa volesse dire fare il mestiere di attore.

