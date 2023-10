Geloso, rovista nella biancheria dell'ex e le ruba la targa: arrestato

I carabinieri di Pescara, questa mattina, hanno arrestato un uomo 48enne per atti persecutori ai danni dell’ex compagna, consistiti in reiterate azioni di minaccia grave e molestie. Si legge nell’ordinanza emessa dal giudice, che nel corso della relazione con la compagna lo stalker tra aprile 2023 e luglio 2023 oltre ad eseguire controlli all’interno dell’abitazione e dell’auto della donna, in sua assenza rovistava ovunque per gelosia ossessiva anche su capi intimi e con modalità umilianti.

Una volta conclusasi la relazione l’uomo dal mese di luglio e fino a qualche giorno prima dell’arresto, si presentava sotto l’abitazione della vittima, in più occasione anche di notte, le inviava numerosi messaggi con minacce gravi del tipo «ti ammazzo, ti sgrano, ti faccio male , ti crepo, ti aspetto la paghi per tutto».

Nel mese di luglio le danneggiava l’autovettura che la donna aveva parcheggiata sotto l’abitazione e qualche giorno dopo le asportava con forza la targa dell’auto. Giorni dopo, le strappava la targhetta della posta e le danneggiava la serratura del portone di ingresso, oltre a numerosissimi pedinamenti sia a piedi che in auto.

Questa situazione perdurante aveva provocato alla vittima un grave e perdurante stato di ansia ed ingenerava il timore per la vita e l’incolumità per la stessa e per i suoi familiari, costringendola a cambiare le abitudini di vita .