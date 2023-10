Gatto trafitto da una freccia: Whisky ha perso l'occhio. Il sindaco di Picciano: «Gesto barbaro»

Tutti a Picciano stanno cercando chi ha ferito gravemente con una freccia di balestra il piccolo Whisky, il gatto di Armando Danese, residente nel piccolo comune in provincia di Pescara. «Un’azione ignobile, di una gravità inaudita. Gesto barbaro», commenta Enzo Catani, il sindaco. Il gatto è stato operato d’urgenza in una clinica veterinaria e domani sarà restituito al suo proprietario, ma purtroppo ha perso l’occhio. La freccia infatti è penetrata per 16 centimetri nella cavità oculare e nonostante tutto l’impegno Whisky ha perso la vista a un occhio. Domani mattina sarà presentata una denuncia contro ignoti ai carabinieri di Collecorvino.

Chi ha agito così brutalmente probabilmente vive nelle vicinanze dell’abitazione di Danese, vale a dire nella zona di via dell’Internazionale vicino alla scuola. Qualcuno che ha anche approfittato del temporaneo malfunzionamento del sistema di videosorveglianza che a Picciano conta su una quarantina di telecamere, alcune delle quali installate in prossimità della casa di Danese e di Whisky. Se fossero state in funzione, avrebbero senz’altro ripreso quanto accaduto questa mattina. «Come amministrazione - aggiunge il primo cittadino - faremo tutto ciò che è possibile per aiutare i carabinieri a scoprire il responsabile di un gesto tanto violento quanto gratuito.

Prendersela con un gatto accudito con così tanto amore dal suo padrone non può passare in silenzio».