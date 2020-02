Gatto strangolato abbandonato in strada, nessuno rimuove la carcassa

Gatto strangolato e abbandonato in mezzo alla strada: da giorni il corpo dell’animale è stato lasciato davanti alle abitazioni che si trovano lungo via Nuova ad Avezzano e nessuno lo vuole rimuovere. L'animale morto giace a terra da giorni e comincia ad emanare anche cattivi odori. I residenti hanno prontamente allertato le autorità competenti, ma gli interventi non sono molto celeri anzi nessuno interviene. Inoltre, stando al racconto di un vicino, i protocolli di rimozione del corpo non sono stati seguiti. E vista la mancanza di velocità dell'intervento da parte degli organi competenti, adesso si chiederà al commissario prefettizio del Comune se gli operatori ecologici rimuoveranno il cadavere, in attesa dell’intervento della Asl. © RIPRODUZIONE RISERVATA