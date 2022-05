Infermiera si sposa e muore dopo due giorni. Il sindaco: «Ho regalato un sorriso a Gabriella»

Ha detto «Sì» all’amore della sua vita in una cerimonia emozionante davanti ad amici e familiari. Lo ha fatto sperando fosse per sempre, anche se sapeva che la vita l’avrebbe abbandonata. Gabriella Nicastro aveva 52 anni e si è sposata due giorni prima di andarsene. A celebrare le nozze il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto. «Per me è stata una gioia immensa e un privilegio, aver contribuito a poter regalare un sorriso a Gabriella coronando il suo sogno d’amore con il matrimonio - dice il primo cittadino - Adesso, però, dobbiamo stare vicini al marito Alberto e al loro bimbo di appena dieci anni».

La 52enne era un’infermiera del reparto di ginecologia del Mazzini di Teramo e prima aveva lavorato nel presidio ospedaliero di Giulianova. «Avrei voluto portare mio figlio almeno alla maggiore età. Purtroppo questa vita mi ha lasciato a metà», queste le parole che Gabriella ha detto alla sua amica Carla Di Pietro che gli aveva telefonato per le nozze. «Era una professionista stimata, persona solare, dotata di un’umanità fuori dalla norma», così la descrive il collega Marco Di Ludovico, presente alle nozze. Alla camera ardente, allestita nella sua abitazione in via Righetti a San Nicolò, sono stati in tantissimi ieri a portarle l’ultimo saluto. Gabriella lascia il marito Albero, il figlio di 10 anni, la mamma Elsa e il padre Salvatore. I funerali sono questa mattina alle 10,30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in San Nicolò a Tordino.