Giallo a Corropoli, trovata senza vita una donna di 54 anni: ferite sospette

Giallo a Corropoli, in provincia di Teramo: trovato il cadavere di una donna di 54 anni con ferite sospette in una villetta a schiera.

Al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso e nessuna ipotesi è stata esclusa dalla caduta ad una violenta aggressione. Stando dalle prime e sommarie informazioni che sono trapelate e lanciare l’allarme è stato il marito, un uomo di 63 anni del posto. Sul posto quando sono arrivati gli operatori del 118 hanno trovato la 54enne riversa a terra in una pozza di sangue e non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ma, visto la dinamica dei traumi e ferite riportate, alcune dubbie secondo il medico presente, ha deciso di allertare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e della provinciale di Teramo per tutti i rilievi del caso. In queste ore stanno anche ascoltando il marito e alcuni vicini. Il sostituto procuratore Davide Rosati, anche lui presente, ha disposto il trasferimento del corpo della donna all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo