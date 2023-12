Gabriele stroncato da malore prima di andare al lavoro in Comune: aveva 34 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa madre di Sant’Antonio i funerali di Gabriele Tortora, 34 anni, di Pianella (Pescara). L’uomo è morto ieri mattina in maniera imprevista e improvvisa: stava preparandosi per andare in Comune, a Pianella, dove lavorava in un gruppo di inclusione sociale, quando un malore lo ha ucciso nel giro di pochissimi minuti all’interno della sua abitazione. Inutile l’intervento dei soccorritori. Incredula l’intera comunità pianellese, dove Tortora era molto conosciuto. Sul sito facebook del Comune sono decine i messaggi di cordoglio sotto il post con la notizia.