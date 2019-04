Fuochi artificiali per la festa del patrono, le esplosioni scatenano un vasto incendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha rischiato di finire male a Vasto la festa in onore della Madonna dell'Incoronata domenica sera nell'omonimo quartiere in periferia. Poco dopo le 22 un esteso incendio si è sviluppato nella vegetazione incolta nell'area accanto al campo di calcio a causa dei fuochi d'artificio. Come si apprende dalle testimonianze e si può vedere in alcuni video che circolano in rete, le fiamme sono partite durante la sequenza finale dei botti.Domenica sera, c'era un forte vento che sicuramente ha contribuito all'innesco del rogo. Sul posto sono arrivate tre squadre di vigili del fuoco da Vasto e Lanciano e sei volontari della locale protezione civile che hanno dovuto lavorare due ore per estinguere completamente le fiamme; presenti anche i carabinieri e gli agenti del commissariato che ora dovranno accertare le responsabilità. Non sono mancati i timori per il fuoco che si stava avvicinando alle abitazioni. In contrada Frutteto ci sono due palazzine e una serie di villette che fanno parte del comprensorio Arianna. «Stanotte non ho dormito per niente. – dice uno dei residenti – Il chiarore delle fiamme e lo strepitio continuo facevano davvero paura. Con l'acqua del nostro pozzo, insieme agli altri residenti, ho bagnato continuamente il terreno sottostante le case.La zona è invasa da canneti e altra vegetazione foltissima. Certe aree, private o pubbliche che siano, vanno tenute pulite. Lo chiediamo da oltre un decennio agli uffici comunali competenti, ma riceviamo sempre risposte vaghe. Vediamo se si decidono dopo la pericolosa e bruttissima situazione creatasi stanotte». Dubbi anche sull'opportunità dei fuochi in una serata così ventilata: «Voglio lanciare una proposta all'amministrazione comunale: sostituire i fuochi d'artificio con un bel concerto. Sai che fior d'artista che potremmo invitare, attraendo così qualche turista in più».