Fumo nel reparto di rianimazione, paura nell'ospedale di Giulianova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di preoccupazione ieri mattina nella divisione di Rianimazione dell’ospedale di Giulianova ubicata al quarto piano del padiglione est. Erano circa le otto quando del fumo ha iniziato ad invadere il reparto. Inizialmente non si è capito bene di che cosa si trattasse, poi ci si è accorti che il fumo entrava da una finestra che ogni tanta viene aperta in un corridoio. Fatto sta che il fumo continuava ed allora ci si è subito preoccupati se fosse stato il caso di trasferire i ricoverati. Ma questo non è stato necessario per cui è bastato chiudere la finestra e ad attivare ulteriormente i sistemi di filtraggio dell’impianto di aereazione.Ma cosa era accaduto? Cosa aveva determinato questa infiltrazione di fumo al quarto piano dell’ospedale. Lo hanno scoperto i carabinieri quando si sono recati sul posto ed hanno notato che su un terreno adiacente al padiglione est dell’ospedale, in tutta tranquillità un cittadino stava bruciando delle stoppie ed il fumo che se ne sprigionava è salito fino al quarto piano. L’uomo è stato invitato immediatamente a spegne il piccolo incendio che aveva determinato e così è cessata qualsiasi situazione di pericolo nel reparto anche se la puzza di bruciato si avvertiva ancora ieri sera.