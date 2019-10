Frosinone, schianto tra due tir sulla superstrada Sora-Cassino: gravissimo teramano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un camionista C.G., 60enne di Alba Adriatica (Teramo) tra i feriti del gravissimo incidente tra Tir avvenuto nelle prime ore di ieri mattina lungo la superstrada Sora-Cassino all’altezza dello svincolo per la Folcara, in provincia di Frosinone. Coinvolto nello schianto assieme a lui, e come lui ricoverato in gravissime condizioni, è un collega napoletano I.F, di 22 anni.Si tratta di due autisti di mezzi pesanti che hanno impattato fra loro alle 5.40 di ieri mattina con terrificante violenza. Per cause in corso di ricostruzione, i mezzi, infatti, sono diventati un ammasso di lamiere. Immediate le operazioni di soccorso. Per uno è stato necessario anche l'intervento di un'eliambulanza fatta atterrare a poca distanza. Gravissime le loro condizioni, entrambi trasferiti in ospedale Cassino. La ricostruzione è affidata agli agenti della Stradale di Sora, Che ha chiuso la strada per un’ora per fare tutti i rilievi fotometrici. La viabilità, a dir poco congestionata, ha avuto forti ripercussioni per alcune ore.