Pescara, muore mamma di 41 anni. Francesca Di Leonardo era malata ma voleva sottoporsi a cure sperimentali in Usa

Morta a Pescara Francesca Di Leonardo. Ingegnere, aveva 41 anni e una figlia. Malata da 7 anni, aveva espresso la volontà di andarsi a curare negli Usa e sottoporsi a una cura sperimentale. Tuttavia la malattia l'ha sconfitta prima del viaggio della speranza. Attualmente la donna era impiegata in una ditta del Chietino e ha lavorato, fin che ha potuto, lottando contro la malattia. I funerali oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa della Madonna dei sette dolori.

Dopo aver scoperto di essere gravemente malata, Francesca aveva promosso su Fb una raccolta di fondi per poter sostenere le spese per le cure negli Usa.

Recentemente aveva ringraziato i donatori che le avevano permesso di raccogliere 20mila euro.

Francesca lascia il marito Gabriele, la figlia Futura, la madre Maria, la sorella Federica e i tantissimi amici che l’adoravano. Un dolore immenso per tutta la comunità spoltorese la scomparsa di questa donna, che ha lottato con tutte le sue forze contro questo terribile male che l’aveva colpita ormai da tempo. La famiglia, che vive in via Castellani, è molto conosciuta, in particolare a Santa Teresa dove la piccola Futura ha frequentato quest’anno la terza classe della scuola primaria nella Tiziana Fagnani. Con il passare dei giorni la situazione è precipitata. Ieri sera la tragica notizia.