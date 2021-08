Martedì 17 Agosto 2021, 11:05

FRANCAVILLA Niente notte di San Franco con i meravigliosi fuochi d'artificio a Francavilla. La decisione presa qualche istante fa dalla Commissione si lega al divieto arrivato dalla Prefettura allo svolgimento del tradizionale appuntamento, il più atteso di tutta la stagione. Gli incendi devastanti delle ultime settimane hanno avuto un peso determinante sulla decisione, certamente non facile, che per Francavilla - sia pure in nome della sicurezza - rappresenta un durissimo colpo all'economia locale nel pieno dell'estate. Annunciata una nota del sindaco Anonio Luciani.