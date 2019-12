Forzano la porta e danno fuoco al bar: incendio doloso a Pescara

I locali di un bar sono andati a fuoco l'altra notte scorsa a Pescara in via Conte di Ruvo. Era circa l'una quando è arrivata la chiamata alla sala operativa del 115 per segnalare il rogo, con i vigili del fuoco che hanno poi domato le fiamme, evitando che le stesse si propagassero ad uno stabile che si trova sopra i locali. Non si esclude il dolo in quanto sarebbero stati trovati segni di effrazione che farebbero pensare all'azione deliberata di qualcuno. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA