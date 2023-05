Ferito a colpi di pistola dal nipote: Giancarlo Fasciani rischia la vista. Gravissima la compagna

E' stato ferito agli occhi e rischia la vita Giancarlo Fasciani, l'uomo di Civitaquana (Pescara) ferito ieri a colpi di pistola dal nipote, insieme alla compagna.

Un colpo dopo l'altro, fino a svuotare il caricatore. Otto in tutto, sparati a bruciapelo. Poi è andato via. Lasciando che la donna, massacrata, riuscisse ad arrivare al telefono e a chiedere aiuto. Dietro questi fatti c'è un mondo ancora da scoprire.

I fatti sono che un ragazzo di 25 anni, Nico Fasciani, è entrato nella casa dove vivono il cugino del padre, Giancarlo Fasciani, e la sua compagna, Paola Palma, e ha scaricato contro di loro un intero caricatore calibro 22. I carabinieri della compagnia di Penne, diretti dal tenente Alfio Rapisarda, hanno rintracciato il venticinquenne dopo pochissimo tempo, mentre rientrava a casa. Lui non ha fatto resistenza e, di fatto, non ha negato: con sé aveva ancora la pistola calibro 22 utilizzata per l'agguato: messo di fronte alle poche parole di Paola Palma, ha confessato. Senza però dare una spiegazione, senza chiarire.