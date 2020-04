Coronavirus, in fuga dai vigili: il Falco per autopunirsi corre cento chilometri attorno casa

Si è inflitto un'autopunizione, correndo cento chilometri attorno alla propria abitazione dopo la multa per aver sfidato i divilei imposti dall'emergenza Coronavirus. Ennesima uscita sul web di Mario Ferri “Il Falco”. L’invasore di campo per antonomasia di Montesilvano ha pubblicato un video in cui mostra la sua corsa attorno alla sua casa, con tanto di foglio finale in cui ha indicato l’orario di partenza e quello di arrivo. Una corsa per dimenticare la sua fuga fuorilegge sulla spiaggia, inseguito da un finanziere e poi fermato, multato e denunciato.

«Ho già pagato la multa di 400 euro, in forma ridotta perché saldata entro i primi giorni. Per una volta che non volevo combinare un casino, ne ho fatto uno ancora più grosso…», ha detto nel video, subito ripreso e condiviso in tutta Italia.

Nei giorni scorsi Mario Ferri aveva confessato di essere lui il protagonista della fuga sulla riviera pescarese, dopo che in un primo momento aveva smentito su Facebook.

