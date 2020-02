Falciato da un'auto mentre attraversa con la mamma: il bambino in rianimazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Restano gravissime le condizioni del bimbo di 6 anni travolto martedì a Pescara dallo scooter guidato da un 17enne di Francavilla al Mare mentre attraversava con la mamma, una 31enne di origine kosovara residente a Loreto Aprutino. Il bambino è in prognosi riservata in Rianimazione al Santo Spirito di Pescara, la donna è in Ortopedia con 45 giorni di prognosi. Subito dimesso, invece, il 17enne finito al pronto soccorso per lo shock e contusioni varie.Sul fronte dell’inchiesta, la polizia municipale ha acquisito i filmati delle telecamere. Ritenuto fondamentale un video in particolare, che ha immortalato l’intera scena: mamma e figlio stavano attraversando dopo che una macchina si era fermata per farli passare quando sono stati travolti dallo scooter. Il ciclomotore ha sorpassato tutti i veicoli incolonnati, centrando in pieno i due pedoni e facendo fare ad entrambi un volo di circa otto metri. Il ragazzo rischia una incriminazione per lesioni colpose gravissime. Della vicenda sarà interessata la procura dei Minorenni.