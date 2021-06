Europei di padel: tra gli azzurri c'è anche l'abruzzese Di Giovanni

Martedì 29 Giugno 2021, 09:24

Ex coach di Schiavone e Vinci, fino a tre anni fa Lorenzo Di Giovanni non aveva mai provato il padel, mentre oggi è numero 4 d’Italia e con Riccardo Sinicropi forma una delle coppie più forti e affiatate del movimento azzurro.

Il 33enne abruzzese Lorenzo Di Giovanni (per anni tesserato al Ct Lanciano) fa parte della nazionale italiana che sta giocando gli Europei di Padel a Marbella, in Spagna.

Molti ricorderanno Lorenzo quando era tennista ed era tesserato con il club frentano. Un ottimo atleta che sulla terra rossa ha raggiunto bei traguardi in seconda categoria. Ma più di questo, un ragazzo intelligente che si è sempre distinto in ogni cosa che ha fatto, fino ad arrivare ad allenare le big del tennis femminile. E ora, questa nuova avventura nel padel, comunque vada sarà un successo. Lo stile c'è, come vediamo in questa foto Supertennis.

I convocati azzurri: Andrés Britos, Michele Bruno, Marcelo Capitani, Daniele Cattaneo, Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni, Riccardo Sinicropi, Alessandro Tinti. Le donne: Chiara Pappacena, Giulia Sussarello, Carolina Orsi, Carlotta Casali, Emily Stellato, Valentina Tommasi, Carolina Petrelli, Erika Zanchetta.