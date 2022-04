Vasto, perde il controllo della macchina e schiaccia una 64enne

Una donna di 64 anni è morta dopo essere stata investita in via Giulio Cesare a Vasto nei pressi della farmacia Pietrocola. Pa che l’automobilista alla guida di una Fiat Panda abbia avuto un malore perdendo così il controllo della macchina. L’auto, con a bordo due persone, è finita nel parcheggio della farmacia e ha investito una donna che sarebbe stata schiacciata su un'altro auto in sosta perdendo la vita. Il 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza da Pescara e il medico si è calato giù con il verricello. L’automobilista è stato, invece, soccorso dai sanitari ed è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara. La persona che era accanto al conducente è in buone condizioni.