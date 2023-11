Teramo, secondo suicidio in due giorni: donna si impicca dopo la morte del marito

Donna di 65 anni si è impiccata dopo aver perso il marito. La tragedia si è verificata nella frazione di Cologna a Roseto. Secondo quanto appreso, la donna non è mai riuscita a superare la morte del coniuge, e questo dolore continuo l'ha portata a uno stato di malinconia costante. Ieri sera, nella sua abitazione, ha trovato il coraggio di compiere il gesto estremo. A scoprire il corpo è stato il figlio, che oltre a fornire il primo soccorso, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Un'ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova è giunta rapidamente sul luogo, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per tutti gli accertamenti necessari e per ascoltare i famigliari, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Dopo l'ispezione cadaverica, il pm di turno ha firmato l'autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura.

Solo poche ore prima, ad Arsita, una donna di 62 anni si era tolta la vita nello stesso modo e per lo stesso motivo: la perdita del marito."