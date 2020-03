Aggredisce alle spalle una delle poche persone presenti in strada - una donna che aveva appena fatto la spesa - la scaraventa a terra e la trascina per alcuni metri, per poi fuggire con il suo portafoglio. Lanciato l'allarme alla polizia, sul posto arrivano gli agenti della squadra Volante, che riescono a rintracciarlo poco dopo. In manette, per rapina, nel pomeriggio, a Pescara, nel quartiere Portanuova, è finito un marocchino di 30 anni già noto alle forze dell'ordine. La donna, sotto shock, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Il giovane è stato rintracciato poco distante dal luogo della rapina. Alla vista dei poliziotti ha lanciato il portamonete ed ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. Arrestato, domani verrà sottoposto a giudizio direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA