Pineto, trova il posto per disabili occupato e chiede di spostare la bici: picchiato 42enne sulla sedia a rotelle

Affredito disabile, di 42 anni residente a Pineto. Insieme alla sua moglie si era recato al supermercato per fare la spesa e, nello spiazzo antistante al negozio, l'uomo, costretto a muoversi con la sedia a rotelle, ha trovato il posto riservato ai disabili occupato da una bicicletta, così ha chiesto ad un uomo che era lì vicino se fosse sua e se potesse spostarla per parcheggiare la sua auto.Il proprietario della bici, uno slovacco di 59 anni già noto alle forze dell'ordine, ha tolto la catena antifurto alla sua bicicletta e con questa si è accanito contro il disabile e sua moglie che era accorsa in suo aiuto. Le urla delal coppia hanno attirato l'attenzione dei passanti che, a loro volta, hanno chiamato immediatamente i carabinieri, che giunti sul posto in pochi minuti hanno bloccato l'aggressore e chiamato i soccorsi per l'uomo in carrozzina, poi ricoverato al pronto soccorso di Atri a causa delle lesioni subite.La moglie del disabile è in stato di choc e anche lei ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Lo slovacco, una volta immobilizzato è stato perquisito. Nel suo zaino è stato trivato un coltello a serramanico e due carte bancomat rubate lo scorso giugno a due signore di Tolentino, nelle Marche. Lo straniero è stato arrestato per lesioni personali aggravate, violenza privata, minaccia, ricettazione e porto abusivo di coltello. Domattina si svolgerà l'udienza di convalida dell'arresto.