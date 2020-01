Ultimo aggiornamento: 14:37

RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto sono da poco intervenuti nella località di Monte Santa Maria, nel Comune di Poggio Nativo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura con all'interno tre persone, di cui un disabile.Giunti in posto i pompieri sabini hanno estratto le persone da dentro il mezzo e messo in sicurezza lo scenario. Presenti in posto anche i sanitari del 118 per il trasporto delle persone al nosocomio provinciale di Rieti e i Carabinieri di Poggio Mirteto per i rilievi del caso.Nonostante l'auto era capovolta sotto il bordo strada, con le tre persone all'interno, nessuno si era reso conto di loro. L'allarme è stato lanciato dal conducente stesso al 112 il quale dava indicazioni non proprio precise.Le persone sono stotto shock e leggermente ferite per contusioni ed escoriazioni ma non sono gravi.