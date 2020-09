Violenza sessuale, denunciato il palpeggiatore seriale. Lo ha tradito la bicicletta elettrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato identificato a tempo di record il palpeggiatore seriale del centro di Giulianova. I Carabinieri sin dai primi episodi avvenuti circa dieci giorni fa hanno esaminato tutti i filmati raccolti dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Sono state inoltre acquisite utilissime testimonianze che, alla fine, hanno permesso di individuare il protagonista in negativo della vicenda. L’uomo, un ventisettenne giuliese che si muoveva in bicicletta elettrica, puntava le sue vittime scegliendole tra giovani donne formose, le avvicinava palpando loro le parti intime, soprattutto i seni, e subito dopo si dava alla fuga. L’ultimo episodio si era verificato nella mattinata del 19 settembre scorso nel sottopasso ferroviario nei pressi di via Messina. Il ventisettenne è stato quindi denunciato e dovrà rispondere del reato di violenza sessuale. I militari, coordinati dal tenente colonnello Vincenzo Marzo, stanno indagando su eventuali altri episodi.