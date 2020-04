A Villa Rosa, frazione di Martinsicuro, i vigili del fuoco hanno portato a termine il trasferimento di una donna di 60 anni in sovrappeso che per motivi legati alla sua corporatura non poteva scendere in barella lungo le scale del palazzo. Così i pompieri del distaccamento di Nereto l'hanno fatta uscire da una finestra all'ultimo piano del palazzo usando l'autogru.

Coronavirus, italiano bloccato in California: la gente teme il peggio e compra armi

Tutto si è svolto senza problemi. La donna,che peserebbe circa 150 chili, aveva la febbre e presentava tutti i sintomi del coronavirus. Il trasferimento è successo due giotni, ma la notizia è trapelata solo questa mattina. La donna è ricoverata al Mazzini di Teramo.

Teramo, sepolto il clochard morto di cancro il suo cane Rex adottato da una vicina

© RIPRODUZIONE RISERVATA