Coronavirus, ha perso la vita nell'ospedale di Giulianova un uomo di 57 anni, padre di tre figli. Qatja latif, di origine albanese era arrivato in Italia da immigrato una decina di anni fa, e lavorava come operaio edile in una ditta della zona. Non è chiaro come l’uomo abbiamo contratto il virus, sta di fatto che dopo alcuni giorni di febbre ha dovuto chiamare il 118. Il ricovero è avvenuto nel nosocomio giuliese i primi giorni di gennaio. Anche lui, stando a quando si apprende, negli ultimi giorni stava migliorando. Questo fino a ieri mattina, quando ha avuto l’ultima crisi che gli è stata fatale.



Nel reparto di pneumologia del Covid Hospital di Atri è morta invece Giovanna Costagliola in Lettieri a 87anni. La donna si era trasferita insieme al marito da Milano a Roseto, dove era residente nel 1976. Stando ad alcune indiscrezioni negli ultimi anni era ospite in una Rsa della zona dove, a quanto pare, avrebbe contratto il virus. Ricoverata anche lei nei primi giorni di gennaio, da una decina di giorni era intubata e ieri è deceduta.

