Il bollettino diramato ieri dall’assessorato alla Sanità di Pescara conferma come in questa fase il coronavirus stia circolando specialmente nel territorio pescarese e in ambito metropolitano. Sono 152 i nuovi contagi, così spalmati nelle quattro province: Pescara (+66), Teramo (+40), Chieti (+36), L’Aquila (+6). Con 21 casi Pescara è anche in testa alla classifica delle città, seguita da Chieti (+14) e Francavilla al Mare (+13). Il tasso di positività, calcolato sommando tamponi molecolari e test rapidi, rispettivamente 2.795 e 4.182, si attesta al 2,2%, in risalita dopo la classica flessione domenicale. Si registrano inoltre 17 decessi (di cui 7 riferiti ai giorni scorsi) di età compresa tra 48 e 95 anni: 9 in provincia di Chieti, 3 a Teramo, 5 a Pescara. I guariti salgono a 29.625 (+284 unità rispetto a ieri), mentre scendono a 415 i ricoveri ordinari (-11) e a 42 quelli in terapia intensiva (-2 con 2 nuovi ricoveri), 9.560 (-136) il numero dei pazienti in isolamento domiciliare.

I 16 positivi di età inferiore ai 19 anni (6 a Pescara) stanno poi ad indicare come il fronte scolastico resti tema cruciale. In città la situazione, monitorata attentamente dal comune, è in continua evoluzione ed è stata oggetto di discussione ieri nella commissione pubblica istruzione ed edilizia scolastica presieduta da Fabrizio Rapposelli. Presente anche il vicesindaco Gianni Santilli per un aggiornamento della mappa del contagio. Restano chiuse fino al 5 febbraio la scuola dell’infanzia e primaria “llluminati” e la media “Mazzini” del comprensivo 3, che resta attenzionato a seguito della positività di una docente della primaria “Codignola” emersa lunedì.

Al momento è scattata la quarantena per una quinta elementare, salvo ulteriori casi che comporteranno la chiusura dell’intero plesso. In quarantena si trovano anche tre classi della “Carducci”, tre della “Rossetti”, una a testa nelle scuole “Renzetti”, “Pascoli” e “Colle Innamorati”, cui si sono aggiunte (fino al 2 febbraio compreso) otto classi della media “B. Croce”. Sono oltre un migliaio, tra studenti e insegnanti, in isolamento preventivo.

