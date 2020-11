Coronavirus, tanta gente in centro a Pescara: anche mascherata da Halloween

Il centro di Pescara, complice il clima quasi primaverile, si riempie di persone, al punto che sembra di assistere alle immagini che si vedevano di sabato pomeriggio, prima dell'emergenza sanitaria. Non mancano tanti

bambini mascherati per Halloween che giocano e scherzano per le vie della città. Il governatore Marco Marsilio ha vietato con ordinanza i festeggiamenti, ma solo a partire dalle 18 di ieri e fino alle 5 di domani.



Nonostante le restrizioni e il rapido peggioramento della situazione sanitaria, in tutta la città vengono segnalati

assembramenti di giovani e giovanissimi, in molti casi senza mascherine. A guardare il centro cittadino sembra, di fatto, che la chiusura di bar e locali alle 18 abbia portato solo ad anticipare gli aperitivi e le consumazioni tra amici ai tavoli. Tanta gente e pienone ai tavoli anche nella zona di piazza Muzii, distretto food and beverage più grande d'Abruzzo, almeno nei locali che hanno deciso di aprire fino alle 18.

