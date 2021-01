Coronavirus, sempre più positivi a Sulmona: contagiato anche un parroco

Coronavirus, continua ad essere critica la situazione dei contagi nelle frazioni di Bagnaturo e Badia (Sulmona) dove i positivi passano da 7 a 19 nel giro di un solo giorno: una piccola comunità che si trova ad alto rischio e che vede tra i contagiati anche il parroco. Tant’è che dopo la decisione di eseguire tamponi rapidi a tappeto da parte della sindaca di Pratola, dove ricade una parte della frazione di Bagnaturo, ieri anche la prima cittadina di Sulmona ha deciso di estenidere i test alla frazione Badia.

La sinergia tra i due Comuni confinanti permetterà così già da oggi ai residenti delle frazioni di potersi sottoporre a test: nel pomeriggio di oggi e domani (dalle 14,30 alle 18,30) presso il Centro polivalente della Badia e per tutta la giornata di domani (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) nella sala parrocchiale della chiesa della Madonna dell’Addolorata a Bagnaturo e, ancora, per tutta la giornata di dopodomani alla Badia (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18,30). L’obiettivo è di fermare questo pericoloso focolaio, anche e soprattutto in vista della riapertura delle scuole e del possibile ritorno in zona gialla.

