8 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Mentre si stavano disputando le partite del campionato di serie B e l’anticipo della serie A di calcio, sette scommettitori erano all’interno di un centro scommesse a Pescara, nonostante le sale giochi siano chiuse da mesi a causa della pandemia da covid-19.

Questa la situazione che è apparsa alla Squadra Amministrativa della Polizia sabato pomeriggio, nel momento in cui hanno deciso di controllare il locale nel centro della città, dopo aver notato uno strano viavai.

Delle sette persone identificate all’interno del centro scommesse, cinque sono state sanzionate in via amministrativa al pagamento di una somma di 400 euro. Per il proprietario ed il preposto della sala giochi, è stata decisa la sanzione amministrativa oltre alla sospensione della licenza per cinque giorni.