Coronavirus, seconda ondata in Abruzzo: 34 positivi a Teramo

I dati dei contagi che interessano la città di Teramo sono: 27 casi positivi domiciliati, a cui si aggiungono 3 ricoverati in ospedale e i 4 ospiti della struttura “De Benedictis” trasferiti come è noto presso la Rsa di Bellocchio. Ad annunciarlo è il Sindaco Gianguido D'Alberto. 34 infetti in tutto in città.

«Sulla situazione della De Benedictis – continua D’Alberto - che aveva destato molta preoccupazione e su cui abbiamo chiesto una stretta e una intensificazione dei controlli per evitare lo sviluppo di un pericoloso focolaio, dalle informazioni acquisite emerge che non sono stati registrati ulteriori casi né tra gli ospiti né tra gli operatori mentre si sta procedendo a verificare la conferma della positività, dubbia, di uno dei casi precedentemente annunciati. La situazione resta quindi fortunatamente sotto controllo e ribadiamo la nostra collaborazione e vicinanza ai vertici sanitari e amministrativi dell’azienda», aggiunge il primo cittadino.

«Più in generale, nella nostra città, i numeri sono molto lontani rispetto a quelli di 5 mesi fa ma l’evoluzione e l’incertezza della situazione impone di mantenere altissima l’attenzione e di rispettare puntualmente tutte le regole di sicurezza e prevenzione della salute di ciascuno di noi e della collettività. Noi sindaci ci siamo, sempre sul fronte. La regione assuma il ruolo che le compete e svolga finalmente l’attività di regia e coordinamento istituzionale e sanitario che è necessaria in questo momento». Conclude il sindaco di Teramo

