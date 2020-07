Ariete ed esplosivo: maxi furto al supermercato Coop

L'AQUILA - Maxi furto nella notte alla Coop di Bazzano: ignoti, dopo aver utilizzato come ariete una Fiat Doblo per spostare il manufatto in acciaio adibito alla rimessa carrelli, sono entrati all'interno e hanno rubato dalla cassaforte una somma di circa 18.000 euro.



La cassaforte e' stata aperta presumibilmente utilizzando del materiale esplosivo. L' autovettura utilizzata risulta rubata in provincia di Roma, furto avvenuto nello scorso febbraio.



Sono in corso le indagini a cura della Squadra Mobile.