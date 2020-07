© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 44 anni, approvato un nuovo regolamento di polizia mortuaria a Roseto. La nuova disposizione prevede: un cimitero per i cittadini illustri e la possibilità di dispendere le ceneri in un’area dedicata e in mare. Il nuovo regolamento introduce diverse novità significative rispetto al passato soprattutto in materia di cremazione, ma non solo visto che la nuova disposizione prevede anche l’individuazione di uno spazio per istituire un piccolo cimitero monumentale da destinare alla sepoltura di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere d’ingegno o per servizi resi alla città.La disposizione approvato in consiglio comunale, nella serata di martedì, (che ha ricevuto il parere favorevole della Asl in prima istanza senza osservazioni), introduce per la prima volta anche un piano regolatore cimiteriale il quale, in base all’andamento della mortalità nelle diverse aree della città, individui per i quattro cimiteri di Roseto la disponibilità di loculi che occorre ripartire per le ceneri, per le salme, per i campi a terra e quant’altro. Il tutto si è reso necessario per adeguare il comune alle nuove disposizioni regionali entrate in vigore nel 2012 e mai recepito dall’ente visto che l’attuale regolamento di polizia mortuaria risale addirittura al 1976. Tra le novità c’è anche l’istituzione del registro delle cremazioni, consegna e dispersione delle ceneri con individuazione di un campo destinato a questo scopo. Su una parete adiacente all’area dove saranno disperse le ceneri potrà essere apposta una targa dedicata al defunto fornita dal Comune che sarà uguale per tutti.