Dante Carpi, Paolo Marchesani e Martina Mancini: chi sono le vittime dello schianto tra due auto a Vasto

Vasto questa mattina è una città chiuda nel dolore per la morte di tre concittadini. Il tragico incidente frontale, accaduto ieri sera sulla statale 16 nel territorio del comune rivierasco ha scioccato l'intera comunità. A perdere la vita sono stati un noto ristoratore, Dante Carpi, 58 anni, titolare dell'attività La Barcaccia a Vasto Marina, che viaggiava su una Bmw con uno dei quattro figlio, rimasto miracolosamente illeso.

Nella Jeep con cui la Bwm si è scontrata frontalmente, ieri sera alle 20,30, c'erano Paolo Marchesani, 51 anni, operaio della Stellantis di Atessa, che ha perso la vita insieme alla nipote Martina Mancini, 15 anni, anche loro con collegamenti nella ristorazione di Vasto Marina. Nell'auto viaggiava anche la figlia di Marchesani, C.M., 16 anni, ferita grave e ricoverata in ospedale a Vasto dove è stata operata alla milza, mentre la moglie, S.D.B., è rimasta illesa, ma si trova in forte stato di choc. La famiglia si stava recando a una festa di compleanno in un paese vicino. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause che hanno provocato la tragedia, una delle più gravi verificatesi a Vasto negli ultimi anni. Ieri aveva piovuto e l'asfalto viscido potrebbe essere stato una concausa, non è esclusa la velocità. Indagano i carabinieri di Vasto. La procura ha disposto il sequestro dei due mezzi e disporrà con ogni probabilità le autopsie già domani. Paolo Marchesani nel 2007 si salvò per miracolo dallo scoppio di una bombola a gas nell'autodemolitore.

«La comunità del Mattei è in lutto – scrive la scuola – Martina, la nostra Martina è volata in cielo a seguito di un tragico incidente. È dura semplicemente pensare come possano accadere fatti del genere, immaginare che a 15 anni la vita possa essere spezzata. Come preside di una comunità fatta di ragazzi e ragazze che quotidianamente cercano, faticosamente, di costruire speranze e progetti sento il dovere di testimoniare, ogni giorno, la vita fatta di gioia ma intrisa anche di dolore. Sento il bisogno di testimoniare una ulteriore speranza che non deve mai arrendersi. Martina resterà, per sempre, una di noi. Per chi crede, Martina resterà nella nostra preghiera.

Il mio e nostro abbraccio alla famiglia, ai genitori. Staremo vicino ai nostri ragazzi sempre».

«Un dramma per la città - commenta il sindaco di Vasto, Francesco Menna -. Siamo sconvolti. Somo momenti di grande angoscia. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie coinvolte. L'intera comunità si stringe a loro in questo momento di profondo dolore».