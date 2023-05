Lo scuolabus finisce nella voragine sull'asfalto: paura per i bambini

Nessuno dei bambini che ieri mattina hanno preso come ogni giorno lo scuolabus per tornare a casa avrebbe immaginato la disavventura che li attendeva. Alle 13,30 circa quando il mezzo su cui viaggiavano si è trovato a percorrere la circonvallazione Istoniense, a Vasto, in provincia di Chieti, ha imboccato la rotatoria di Sant'Onofrio e l'asfalto ha ceduto sotto il peso del pulmino: si è aperta una voragine e la ruota posteriore sinistra ci è finita dentro, restando incastrato e in bilico. La prontezza dell'autista è stata provvidenziale: ha immediatamente fatto scendere i piccoli dallo scuolabus mettendoli al sicuro. Tanta paura per loro, ma per fortuna sono usciti dal mezzo tutti quanti illesi. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Vasto, i vigili del fuoco di via Madonna dell'Asilo e la polizia locale per disciplinare la viabilità, che ha subito dei disagi durante le operazioni di rimozione dello scuolabus.