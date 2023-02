Ortona, sbarcati questa notte i 38 migranti: i primi a scendere sono stati i bambini

La nave Aita Mari dell’Ong spagnola “Salvamento maritimo humanitario” è entrato nel porto di Ortona, provincia di Chieti, a mezzanotte e mezza scortata da due motovedette della Capitaneria di porto. L’odissea dei 40 migranti, tra i quali ci sono 18 minori, provenienti in prevalenza dalla Nuova Guinea e un paio dal Senegal, e prelevati a Lampedusa, termina in Abruzzo, al molo nord precisamente alla banchina di Riva con un pasto caldo e generi di conforto offerti nell’area attesa ampia coperta e riscaldata.

Le prime a scendere dalla'Aita Mari sono due mamme con i piccoli di 7 mesi e 24 mesi. A bordo il personale dell'Usmaf (Unità Sanitaria Marittima di Frontiera) prosegue lo screening sanitario con tampone e visita di controllo. Dopo oltre un'ora dall'approdo della nave al Porto di Ortona con 38 migranti a bordo salvati al largo di Lampedusa, sono già 9 i migranti scesi a terra. Per loro è iniziata la procedura di identificazione e dopo un breve pasto caldo saliranno a bordo dei mezzi provenienti dai vari Centri di accoglienza straordinaria abruzzesi dove sono stati assegnati. La conclusione delle operazioni è prevista per l'alba.

L’operazione, coordinata e gestita dalla Prefettura di Chieti, comprende oltre allo screening sanitario per tutti i migranti anche la parte amministrativa di competenza delle Forze dell’ordine. Terminata la fase di identificazione avverrà il trasferimento dei migranti con gli autobus che li condurranno nelle strutture che li ospiteranno. Per quanto riguarda la collocazione dei migranti, 4 minori andranno in strutture “Sai” in provincia di Pescara a Montesilvano, Civitaquana e Pescara, e 3 in provincia di Chieti a Carunchio, Carpineto Sinello e Fresagrandinaria, altri 11 saranno collocati in un “Cas” temporaneo a Dogliola.

I minori questa mattina saranno presi in carico direttamente dai responsabili dei centri. Altri 8 migranti andranno in strutture della provincia di Teramo fra Civitella del Tronto e Roseto degli Abruzzi, e 7 in provincia dell’Aquila a San Demetrio Nè Vestini, 7 in provincia di Pescara. Nel gruppo sono compresi anche due bambini di 7 e 24 mesi che potrebbero invece ricevere le prime cure con le madri nel reparto di Pediatria del policlinico di Chieti. La nave resterà in porto fino al 28 per una sosta tecnica.

