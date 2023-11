Un mistero lungo 105 giorni, Tommaso Di Battista sparito nel nulla: nuove perlustrazioni

Un mistero lungo 105 giorni quello della scomparsa del pensionato lancianese Tommaso Di Battista, 72 anni, ex dipendente Sevel, residente con la famiglia in contrada Rizzacorno, a Lanciano, in provincia di Chieti, di cui non si sa nulla dallo scorso 13 agosto. Dopo l’apertura in procura di un fascicolo contro ignoti per la sua scomparsa, i carabinieri non demordono e in questi giorni, unitamente ai volontari, sono tornati più volte a perlustrare un ampio perimetro attorno alle due abitazioni del pensionato, quella nuova, dove pranzava con la famiglia, e quella vecchia dove andava a dormire da solo e dalla quale non ha lasciato tracce il mattino del 13 agosto, dopo aver lasciato la porta aperta. Dopo oltre tre mesi il giallo non si dipana, nonostante del caso si sia occupato due volte, lo scorso mese di ottobre, la trasmissione di RaiTre Chi l’ha Visto, durante la quale la moglie Norina ha lanciato appelli al marito a tornare: «Tommaso ti prego torna a casa, ti aspettiamo tutti», ha ripetuto preoccupata la donna, assistita dall’avvocata Daniela Giancristofaro. Nulla di fatto: Tommaso non ha dato alcun segnale.

Scomparendo non ha portato con sè telefonino e auto, ma solo la carta di credito mai utilizzata in questo lungo tempo. Carabinieri dunque di nuovo all’opera, con l’ausilio dei sommozzatori di Pescara, che hanno perlustrato ancora ettari di terreno, boscaglie, pozzi, canali di scolo, torrenti. L’uomo non si trova nella zona di Rizzacorno e in quella valliva. Il 4 ottobre, su mandato del procuratore capo Mirvana Di Serio, i militari hanno anche perquisito le due abitazioni senza trovare tracce utili per l’indagine.

Tommaso non si trova dal 13 agosto, anche se l’iniziale denuncia di allontanamento è stata presentata dai familiari a Ferragosto. Col passare del tempo si teme molto per la sua vita, ma finora non si hanno notizie o indizi se è ancora vivo oppure morto. Tutte le ipotesi, anche nefaste, restano comunque aperte.