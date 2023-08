Donna di 39 anni, mamma di due figli, precipita nel vuoto: è gravissima

Un volo dal primo piano, lo schianto a terra e le lesioni, gravissime: dramma ieri mattina in corso Italia a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino, per una donna di 39 anni, straniera, madre di due figlie minori e che ora in ospedale lotta fra la vita e la morte. L’ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario, probabilmente un motivo di sconforto improvviso in un momento buio della vita. Erano da poco passate le 7.30 quando la donna, che vive con i figli e la suocera, è caduta nel vuoto dalla finestra: scattato l’allarme, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e ai soccorritori le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Quindi la corsa fino all’ospedale di Pescara dove la 39enne è stata ricoverata in coma nel reparto di Rianimazione. La donna non ha lasciato biglietti.

Alcuni anni fa, nel 2017, aveva perso il marito, originario di San Giovanni Teatino: l’uomo venne colpito da un ictus e morì dopo il ricovero nell’ospedale di Pescara dove, adempiendo a un proposito manifestato più volte, gli vennero espiantati gli organi. All’epoca la coppia da un paio di anni si era stabilita nel Paese d’origine di lei, poi il ritorno a San Giovanni Teatino ma solo per un breve periodo, quindi l’ictus. La donna era dunque tornata a vivere in Italia a Sambuceto, con le figlie e la madre del marito. Chi la conosce stenta a credere a un gesto autolesionistico e non esclude che la caduta sia stata del tutto accidentale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.